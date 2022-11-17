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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير بيئي: المرأة من أبرز ضحايا التغيرات المناخية على مستوى العالم|فيديو

المهندس حسام محرم
المهندس حسام محرم

قال المهندس حسام محرم، الخبير البيئي، إن إفريقيا هي القارة الأقل انبعاثا للكربون على مستوى العالم وعلى الرغم من ذلك تظل المتضرر الأكبر، وداخل المجتمعات الأفريقية تظل المرأة هي الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية، وتعد المرأة الأفريقية من أهم ضحايا التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأضاف “محرم”، خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية، أن التنبؤ والتصدي لجزئية تضرر المرأة من التغيرات المناخية أمر جيد، وقمة المناخ بدأت تسلط الضوء على تداعياتها على كافة المجتمعات الفئات المجتمعية.

وأوضح الخبير البيئي، أن من أهداف مؤتمر المناخ إلقاء الضوء على المتضررين من التغيرات المناخية، ووضع برامج تمويلية لمساعدة المرأة الأفريقية، ومساعدتها في التكيف مع التغيرات المناخية.

 

خبير البيئي المهندس حسام محرم إفريقيا المراة التغيرات المناخية

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