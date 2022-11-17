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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سفره لدبي.. موقف مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر أمام بلجيكا

محمد صلاح
محمد صلاح

علم صدى البلد أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيشارك بشكل طبيعي مع الفراعنة غدا أمام بلجيكا في المباراة الودية بينهما رغم سفره اليوم إلى دبي لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الخاص بجلوب سوكر .

ويتوجه اليوم محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي  إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر في النسخة الثالثة عشر ، بعد تواجد محمد صلاح نجم  ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر ، على أن يعود صلاح للكويت  في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر فى النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال الحفل "جلوب سوكر" الذى ينطلق اليوم  الخميس لتوزيع جوائز الأفضل فى عالم كرة القدم حيث يتصدر محمد صلاح نجم  ليفربول بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

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