"التربية الإيمانية" محاضرة لسفراء الأزهر بمنظمة الخريجين

عقد مشروع سفراء الأزهر التابع لمنظمة خريجي الأزهر، محاضرة بعنوان "التربية الإيمانية.. سؤال وجواب"، وذلك فى إطار الجهود التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، للطلاب والدارسين.

وألقت د. عزة رمضان - مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بعض النصائح الإيمانية التي تهم المربين والمربيات باعتبارهم آباء وأمهات المستقبل، موضحة أن الاستعانة بتعاليم الإسلام في تربية الأبناء صمام أمان ضد المخاطر التي تهدد الشباب.

وأكدت الدكتورة عزة، على ضرورة اجتياز الوقت المناسب لتوجيه النصائح والإرشادات للأولاد والشباب إلى جانب ضرورة الاستماع إلى أسئلتهم المختلفة مع مراعاه الفروق العمرية للسائل.

وتأتي هذه اللقاءات لتقديم خدمة تعليمية أسرية يستفيد منها إلى جانب الأباء والامهات من يعملون في مجال التربية والتأهيل النفسي والاجتماعي.