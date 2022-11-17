البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاسثتمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر8 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 7ر821 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 41ر1 في المائة ليبلغ مستوى 71ر12515 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 1ر1 في المائة؛ ليبلغ مستوى 35ر2388 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/، الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 93ر0 في المائة؛ ليبلغ مستوى 65ر3482 نقطة.

