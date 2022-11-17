عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاسثتمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع.


وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر8 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 7ر821 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 41ر1 في المائة ليبلغ مستوى 71ر12515 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 1ر1 في المائة؛ ليبلغ مستوى 35ر2388 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/، الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 93ر0 في المائة؛ ليبلغ مستوى 65ر3482 نقطة.
 

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية مؤشرات البورصة البورصة المؤشر الرئيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

ترشيحاتنا

الحرائق المتكررة تجبر كيا على حملة استدعاءات لـ نيرو هايبرد

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

في حدود 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتفين بكاميرا 108 ميجا بكسل وأندرويد 13

وكيل الأزهر لطلاب الأقصر: الشهيد أحمد منسي خط بدمائه معاني التضحية والوفاء

عباس شومان: الأزهر اتخذ من نصوص القرآنِ والسنة مرتكزات ومنطلقات لترسيخ السلام

سرقت منهن 12 مليون جنيه.. مستريحة دمياط نصبت على السيدات وهربت.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلحقها من البداية .. أعراض رئيسية لعدوى الصدر يجب عدم تجاهلها

إطلالة لافتة.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها على الريد كاربت| شاهد

تظهر حول العين.. علامة مبكرة على تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

فيديو

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

عندها 22 سنة.. فتاة تدخل لإجراء عملية لوز فتفارق الحياة| تغطية خاصة

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ