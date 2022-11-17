هيفاء وهبي تتألق بإطلالة ساحرة من داخل سيارتها.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحاتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جذابة.

وظهرت هيفاء في الصور من داخل سيارتها بإطلالة جريئة تجمع بين الكاجوال والرياضي، مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف وسترة باللون الأسود ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل انسيابي.



آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما

يذكر أن آخر أعمال هيفاء لي السينما فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، الذي أعلنت منصة شاهد أنه ستعلنه بعد حدوث جدل كبير عليه وتأجيله أكثر من مرة.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

يذكر أن آخر أعمال هيفاء هي أغنية "تيجي" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب ومن إخراج سليم الترك.