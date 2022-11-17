عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة ساحرة من داخل سيارتها.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحاتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جذابة.

وظهرت هيفاء في الصور من داخل سيارتها بإطلالة جريئة تجمع بين الكاجوال والرياضي، مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف وسترة باللون الأسود ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل انسيابي.


آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما

يذكر أن آخر أعمال هيفاء لي السينما فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، الذي أعلنت منصة شاهد أنه ستعلنه بعد حدوث جدل كبير عليه وتأجيله أكثر من مرة.

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

يذكر أن آخر أعمال هيفاء هي أغنية "تيجي" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب ومن إخراج سليم الترك. 

IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٥٢٤٣٠
IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٥٢٤٣٠
IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٥٢٤١٧
IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٥٢٤١٧
IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٥٢٣٥٨
IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٥٢٣٥٨
إطلالة جذابة داخل سيارتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى اشباح اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

ترشيحاتنا

محمد النني: مباراة بلجيكا صعبة والغياب عن كأس العالم لا يزال يؤلمنا

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

ارتفاع كبير في أسعار الدولار الأمريكي عالميا

مواطن بطور سيناء يتفاعل مع قمة المناخ.. يحول إسكوتر للعمل بالطاقة الشمسية

أضرار جسيمة .. القصف الروسي يسبب كارثة في أوكرانيا

بسبب صواريخ بولندا.. اتهام أوكرانيا بالكذب على حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يتحول وجهي إلى اللون الأسود؟ طبيب يجيب

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. تعرف على مخاطرها

مكمل غذائي شائع يزيد من خطر التهاب المفاصل

إلحقها من البداية .. أعراض رئيسية لعدوى الصدر يجب عدم تجاهلها

فيديو

تخص امتحانات نوفمبر .. قرارات عاجلة من وزير التعليم

سره الباتع .. شمس الكويتية تطير إلى مصر لهذا السبب

مساحتها 1400 فدان.. أول مدينة مصرية ذكية على جزيرة صناعية

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ