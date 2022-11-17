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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: روسيا قلقة من إدخال السلاح لأوكرانيا عبر الموانئ البحرية

سمير ايوب
سمير ايوب

قال سمير أيوب المحلل السياسي، إن الغرب يتهم روسيا بأنها السبب في أزمة الغذاء العالمية في الوقت الحالي، إلا أن روسيا ليس لديها أي مشكلة في تصدير الحبوب، سواء من أوكرانيا أو من روسيا، ولكن لا تريد أن تستعمل الممرات والموانئ البحرية لاستعمال وإدخال الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وأضاف "أيوب"، خلال تصريحات عبر "سكايب" في النشرة الإخبارية الخاصة بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه يوجد بعض الموانئ مازالت تحت القوات الأوكرانية، ولكن هذا الأمر غير مقلق على الجانب الروسي، ولكن ما يقلق روسيا استغلال تلك الموانئ في إدخال الأسلحة وليس العمل على تنفيذ اتفاقية الحبوب.

 

وأشار محلل سياسي إلى أن السيطرة الكاملة لأغلب الموانئ البحرية يأتي للقوات الروسية، وروسيا منفتحة جدا في اتفاقية الحبوب، والمشكلة في أوكرانيا التي تحاول جاهدة في استعمال اتفاقية الحبوب بشكل خاطئ وعدم تطبيق بنودها. وأوضح أن أوكرانيا استغلت اتفاقية الحبوب بشكل خاطئ، حيث تقوم بتصدير الحبوب للدول الغنية والمتقدمة وليس للدول الفقيرة والتي بحاجة لها.
 

روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي اخبار التوك شو الحبوب

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