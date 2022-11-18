الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

أثار طالب بإجابته عن سؤال في مادة اللغة العربية انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة لورقة إجابة امتحان طالب لاقت استحسان مواقع التواصل.

رد الطالب



جاء خلال أول سؤال بالامتحان اعرب الجمل الآتية " خلق الإنسان من عجل " ، و من خلال ورقة الاجابة المتداولة قام الطالب بالإعراب .. فماذا قال

المعلم الذي قرأ ورقة الطالب أثنى على إعراب الطالب وأعطاه الدرجة النهائية .

وعلق الآخر " اتربى كويس على معرفة ربه ودينه .. فى وجود مثله لا نخشى على وطن "

و الأخير كتب " بسم الله ماشاء الله عليه ذكاء وأدب ربي يحفظه لأسرته.

ولمعرفة ماذا قال الطالب في ورقة الامتحان والتي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .. تابع الفيديو جراف التالي: