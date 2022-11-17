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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفراعنة كعبهم عالي.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل موقعة الكويت

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلي المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مصر وبلجيكا وديا غدا الجمعة في الكويت.

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ويملك الفراعنة تاريخا مشرفا في مواجهاته مع منتخب بلجيكا حيث تتفوق مصر تاريخيا علي رفاق دي بروين الذين يستعدوا للمشاركة في مونديال قطر 2022.

 

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا 

وواجهت مصر نظيرها البلجيكي في 3 مباريات سابقة، كلها ودية، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز مرتين، مقابل انتصار وحيد لبلجيكا.

 

وكانت المواجهة الأولي بين مصر وبلجيكا في مارس 1999 بمدينة لييج البلجيكية والتي شهدت تفوق الفراعنة بالفوز علي بلجيكا بهدف نظيف . 

 

وخاض منتخب مصر، حامل لقب كأس أمم إفريقيا آنذاك، المباراة تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، أمام منتخب بلجيكا الذي كان بكامل نجومه، وفي مقدمتهم مارك فيلموتس وإيميل مبينزا.

 

وأقيمت ثاني المباريات في مصر عام 2005، في بدايات الولاية التاريخية للمدير الفني حسن شحاتة.

 

ونجح الفراعنة حينها في التلاعب برفاق فينسنت كومباني، الذي قاد تشكيلة المنتخب البلجيكي، وحققوا انتصارا كاسحا بنتيجة (4-0).

 

وسجل أهداف المنتخب المصري كل من: عماد متعب (هدفين)، وأحمد عيد عبد الملك، وحسني عبد ربه.

وجاءت الخسارة الوحيدة لمصر أمام بلجيكا (3-0) عام 2018، على ملعب الملك بودوين في بروكسل، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مونديال روسيا 2018.

 

وأحرز أهداف المنتخب البلجيكي في تلك المباراة: روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد، ومروان فيلايني.

ويغيب منتخب مصر عن كأس العالم 2022 بعد فشل التأهل وخسارة مقعده لصالح منتخب السنغال، لكنه سيشارك في استعدادات بلجيكا لمونديال قطر بمواجهته فى الكويت.

 

وأعلن روى فيتوريا عن ضم 24 لاعبًا من منتخب مصر لمواجهة بلجيكا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي) - على جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدى (بيراميدز) - حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

 

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية ، مروان حمدي ، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى.

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