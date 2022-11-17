خلال صالون التنسيقية..خالد بدر: مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الري الحديث ضرورة

قال المهندس خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري، إن القطاع الزراعي في مصر يواجه بعض التحديات نتيجة تغير المناخ والظروف الجوية والبيئية والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية، بالإضافة على ندرة المياه، متابعا: "القطاع الزراعي رغم ذلك مرشح أن يكون قاطرة هامة جدا للتكيف مع التغيرات المناخية، لأن الزراعة تساعد على تقليل انبعاثات الكربون، وكذلك الحفاظ على البيئة".

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "مؤتمر المناخ.. الحلول الممكنة وأهم قضايا وأهداف كوب ٢٧"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، للتعريف بقضايا المناخ وخطورة التغيرات المناخية.

وتابع بدر: "الاستدامة البيئة من ضمن العناصر الرئيسية في استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي يعمل في إطار استراتيجية الدولة، والتمويل المستدام ضمن محاور الاستراتيجية والخطة، فمثلا المساعدة في تمويل المشروعات الزراعية وغيرها التي تنفذها الدولة والمشروعات الخاصة بالري الحديث وغيرها، وفكرة المزرعة الذكية والمشروعات الخضراء، تساعد في الاستدامة البيئية والتكيف مع تغيرات المناخ".

وأضاف أن الشق الخاص بالتمويل مهم جدا، وهو الوقود لذي يحرك الاستدامة، وكل ما يتم من تشريعات ومشروعات يساعد في التركيز على تدفق التمويل، والسندات الخضراء تستهدف تمويل مباشر للمشاريع الخضراء، وهناك جانب هام وهو التوعية باتباع طرق الاستدامة البيئية وفوائدها، لافتا إلى أن سندات الكربون تكون لمشروع ما خفض من انبعاثات الكربون الناتجة عن نفس النشاط فيثاب على هذا.

وأردف بدر، قائلا: "توجد فرصة ذهبية لرفع الوعي حول هذا الموضوع الخاص بالاستدامة، ومؤتمر قمة الأطراف وما أحدثه من زخم كبير يساعد على ذلك، ويعد بداية لرفع وعي المواطنين ومنهم الفلاح".

وتطرق الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري، إلى موضوع ندرة المياه وعلاقته بالتصحر، قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة التحول من نظم الري التقليدية إلى نظام الري الحديث، وهى مهمة جدا، وشرفنا في البنك الزراعي بأننا ضمن من يمولوا هذه المبادرة، حيث تم تخصيص عشرات المليارات من البنك المركزي المصري لتمويل هذه المبادرة، ولابد من التكاتف بشكل أوسع ومشاركة المجتمع المدني لتفعيل هذه المبادرة بشكل أكبر وتمويلها، وذلك سيكون له أثر كبير في مواجهة التغيرات المناخية.

أدار الحوار خلال الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور هشام عيسى، المسئول السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، وبسمة العقدة، عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، والمهندس خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.