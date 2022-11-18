اللبناني جهاد عقل يكشف أسرار طفولته: كنت استخدم "الكمان" كلعبة وقت الحرب.. فيديو

استضاف برنامج معكم منى الشاذلي، الموسيقي اللبناني الشهير "جهاد عقل"، الذي قدم بمصاحبة فرقته الموسيقية مجموعة متنوعة من أجمل أعماله الفنية للأعمال الكلاسيكية العربية والغربية بعزف رائع على الكمنجة، التي اشتهر بتقديم المعزوفات بها.

وتحدث جهاد عقل عن بداياته مع الموسيقى وكيف كان يقضي وقتا طويلا في طفولته في التعلم تحت إشراف والده، قائلا: "كانت أيام صعبة وكلها حروب، وكان من الصعب لعب الموسيقى والواقع أليم".

وأضاف الموسيقى اللبناني: "بدأت أعزف وأنا عمري 5 سنوات، وأصبحت أعزف يوميا، وصارت الكمنجة بالنسبة لي أكثر شيء واكبني في حياتي".



وأشار عقل : "كنت استخدم الكمنجة كلعبة ووقت الحروب الأطفال يلعبون بنفس طريقة الحرب فكنت استخدم الكمنجة كسلاح، وصارت هي الشيء المشارك لي في كل شيء".

