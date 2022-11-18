مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 11 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 18 -11 - 2022 العديد من المباريات الودية الهامة أبرزها مباراة مصر مع بلجيكا والكاميرون أمام بنما.

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة



الكاميرون X بنما – الساعة 2 ظهرا

بلجيكا X مصر – الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1

البحرين X صربيا – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات القسم الثانى فى الدورى المصري



بتروجت X وادي دجلة – الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس X السكة الحديد – الساعة 2:30 ظهرا

المصرية للإتصالات X النصر – الساعة 2:30 ظهرا

كهرباء الإسماعيلية X الإعلاميين – الساعة 2:30 ظهرا

إيسترن كومباني X الترسانة – الساعة 2:30 ظهرا

العبور X القناة – الساعة 2:30 ظهرا

مستقبل وطن X الانتاج الحربي – الساعة 2:30 ظهرا

زد X بورتو السويس – الساعة 2:30 ظهرا

الجونة X تليفونات بني سويف – الساعة 2:30 ظهرا

النصر للتعدين X أسمنت أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

شبان المسلمين قنا X المدينة المنورة – الساعة 2:30 ظهرا

مركز شباب طامية X مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا

ملوي X الألومنيوم – الساعة 2:30 ظهرا

الفيوم X المنيا – الساعة 2:30 ظهرا

الهلال بالضبعة X طنطا – الساعة 2:30 ظهرا