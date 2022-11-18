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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 11 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 18 -11 - 2022 العديد من المباريات الودية الهامة أبرزها مباراة مصر مع بلجيكا والكاميرون أمام بنما.

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة 


الكاميرون X بنما – الساعة 2 ظهرا  

بلجيكا  X مصر – الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1

البحرين X صربيا – الساعة 6 مساء  

 

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شوبير يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وبديله في مواجهة المنتخب مع بلجيكا

مواعيد مباريات القسم الثانى فى الدورى المصري
 

بتروجت X  وادي دجلة – الساعة 2:30 ظهرا    

منتخب السويس X السكة الحديد – الساعة 2:30 ظهرا    

المصرية للإتصالات  X النصر – الساعة 2:30 ظهرا              

كهرباء الإسماعيلية X الإعلاميين – الساعة 2:30 ظهرا                      

إيسترن كومباني X الترسانة – الساعة 2:30 ظهرا          

العبور  X القناة – الساعة 2:30 ظهرا        

مستقبل وطن  X الانتاج الحربي – الساعة 2:30 ظهرا    

زد X بورتو السويس – الساعة 2:30 ظهرا        

الجونة X تليفونات بني سويف – الساعة 2:30 ظهرا                

النصر للتعدين X أسمنت أسيوط      – الساعة 2:30 ظهرا        

شبان المسلمين قنا X المدينة المنورة – الساعة 2:30 ظهرا                  

مركز شباب طامية X مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا                

ملوي   X الألومنيوم – الساعة 2:30 ظهرا                    

الفيوم   X المنيا – الساعة 2:30 ظهرا                

الهلال بالضبعة X طنطا – الساعة 2:30 ظهرا

كهربا الدوري المصري بني سويف وادي دجلة السكة الحديد بلجيكا

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