مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 11 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 18 -11 - 2022 العديد من المباريات الودية الهامة أبرزها مباراة مصر مع بلجيكا والكاميرون أمام بنما.
مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
الكاميرون X بنما – الساعة 2 ظهرا
بلجيكا X مصر – الساعة 5 مساء على قناة on time sport 1
البحرين X صربيا – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات القسم الثانى فى الدورى المصري
بتروجت X وادي دجلة – الساعة 2:30 ظهرا
منتخب السويس X السكة الحديد – الساعة 2:30 ظهرا
المصرية للإتصالات X النصر – الساعة 2:30 ظهرا
كهرباء الإسماعيلية X الإعلاميين – الساعة 2:30 ظهرا
إيسترن كومباني X الترسانة – الساعة 2:30 ظهرا
العبور X القناة – الساعة 2:30 ظهرا
مستقبل وطن X الانتاج الحربي – الساعة 2:30 ظهرا
زد X بورتو السويس – الساعة 2:30 ظهرا
الجونة X تليفونات بني سويف – الساعة 2:30 ظهرا
النصر للتعدين X أسمنت أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا
شبان المسلمين قنا X المدينة المنورة – الساعة 2:30 ظهرا
مركز شباب طامية X مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا
ملوي X الألومنيوم – الساعة 2:30 ظهرا
الفيوم X المنيا – الساعة 2:30 ظهرا
الهلال بالضبعة X طنطا – الساعة 2:30 ظهرا