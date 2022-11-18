احذروا.. ضبط 3200 كيس إندومي فاسد بمحلات بقالة سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط كمية من الإندومي فاسدة بسوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 3200 كيس إندومي فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ومن بينهم عدد من الأكياس مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من محلات البقالة دائرة المديرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 3200 كيس إندومي فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ومن بينهم عدد من الأكياس مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من محلات البقالة دائرة المديرية.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.