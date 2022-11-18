وفاة ابنة شقيق عبد الحليم حافظ

أعلن محمد شبانة، إبن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.

كتب محمد شبانة: "بقلوب مؤمنة تتقبل قضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله اختي الكبيرة الحاجة زينب الشناوي الصابرة على المرض والمؤدية لكل خدمات اسرتها الصغيرة والكبيرة نحسبها من الشهداء ولانزكيها على الله ...... البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن كشف المخرج جمال عبد الحميد، تفاصيل اللقاء الأول، الفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، موضحا أن حليم طلب منه إخراج 15 دعاء ديني، مضيفا: "مكنتش مصدق جلوسي مع العندليب لمدة ٢٠ دقيقة، وشعرت بالجنون طوال لقائي معه".

وأضاف جمال عبدالحميد، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc: جمعني لقاء غداء مع عبدالحليم حافظ وصديقي اسماعيل شبانة ، بناء على طلب من حليم بالجلوس معي ".

وكشف المخرج جمال عبد الحميد: "جلست مع العندليب وأرسل لي 15 دعاء وبعدها راح لندن وتوفي وأنا بعمل الأدعية".

وتابع المخرج جمال عبد الحميد، أن الأدعية الخاصة بعبدالحليم حافظ كانت تذاع في الإذاعة ولكنها اشتهرت بعد عرضها في التليفزيون.

وأشار المخرج جمال عبد الحميد، إلى أن "الأغاني الدينية كانت عبارة عن الجامع الأبيض والأسود ومجموعات ولكني خرجت إلى الطبيعة، والحمد لله اتقلدت بعد كده".