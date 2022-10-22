شجون على إسماعيل تكشف سر انسحاب والدها من قيادة أوركسترا عبد الحليم حافظ

كشفت شجون ابنة الموسيقار على إسماعيل والذى تم تكريم اسمه هذا العام ضمن الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية ، عن تفاصيل علاقة والدها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ

وقالت شجون على إسماعيل فى تصريحات لـ صدي البلد : لم تكن العلاقة بين والدي والفنان عبد الحليم حافظ علاقة صداقة فقط ، ولكنها كانت علاقه أخوه ، وقد اعتذر والدي عن قيادة الأوركسترا حفلات “ العندليب ” لانه راي في فترة ان علاقه العمل في الأوركسترا من الممكن ان تؤثر على الصداقة بينهم .

واضافت شجون على إسماعيل : في إحدي المرات تدخل عبد الحليم حافظ في عمل والدي ، وهنا قرر والدي توجيه رسالة الى العندليب حتي لا يفعل ذلك مرة اخري ففي الحفل التالي تأخر عن الدخول علي المسرح لمدة 3 دقائق وظل عبد الحليم على المسرح هذه المدة ، ولكن يبدو ان الأخير ظل مستمرا في التدخل مما جعل والدي يعتذر .

واستكملت شجون على إسماعيل : ولكن الصداقة والعلاقه الأخوية بينهم ظلت حتي اخر ايامهم ، كان ان علاقه العمل في الأفلام استمرت واتذكر مدي تاثر بوفاة والدي ، بل انه ظل يزورنا حتي أيامه الأخيرة .