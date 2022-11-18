المدعي العام الأوكراني: مقتل 433 طفلا وإصابة 837 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 433 طفلا وإصابة 837 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.



وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 18 نوفمبر، تأثر أكثر من 1270 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 433 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 837 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.



وأضاف البيان أن 17 شخصا قتلوا، أمس الخميس، من بينهم طفلين تتراوح أعمارهم بين 17 عاما و11 عاما، وذلك خلال قصف روسي على منطقة زابوروجيا.



وأوضح أن 2719 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينهم 332 مؤسسة تم تدميرهم بالكامل.



وأضاف مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.