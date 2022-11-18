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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك

صدى البلد

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. 

 


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي اليوم - أن عدد المصلين بلغ نحو 60 ألفا من القدس، ومن داخل الخط الأخضر والضفة الغربية. 


وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس الخميس في مبنى سكني بمخيم "جباليا" شمال قطاع غزة. 

 


وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله.. بينما سمحت لعشرات المستوطنين بأداء طقوس تلمودية عنصرية قرب باب "الأسباط" في البلدة القديمة، تحت حمايتها. 

 


وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعواتٍ مقدسية للمشاركة الواسعة في أداء صلاتيْ الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات الاحتلال التهويدية. 
 

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