"فتوح ونداي" يؤديان تدريبات تأهيلية بنادي الزمالك

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والسنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض تدريبات منفردة على هامش مران الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقام الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، وخوض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويخضع اللاعبان للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وكان أحمد فتوح يعاني من الإصابة في وجه القدم في حين يعاني نداي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.