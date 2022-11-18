عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضد التطرف .. حملة إلكترونية لـ منظمة خريجي الأزهر

أزهريون ضد التطرف
أزهريون ضد التطرف

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حملة إلكترونية تحت عنوان "أزهريون ضد التطرف".

وجاءت الحملة الإلكترونية، انطلاقًا من رؤية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الدين، لتعبر الحملة قارات العالم معلنة مواصلة استراتيجية خريجي الأزهر حول العالم في مواجهة الفكر المتطرف عبر الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع في مشارق الأرض ومغاربها، في مختلف فروعها، إندونيسيا، الهند، بنجلاديش، ليبيا، الصومال، السودان، الكاميرون، نيجيريا، تشاد، أفريقيا الوسطى، مالي. 


من جهة أخرى تزينت صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأخضر  - شعار الحملة - بعدما أعلن خريجو الأزهر وغيرهم من رجال الدين والدعوة من مختلف الجنسيات انضمامهم للحملة. 


من ناحيتهم وجه رؤساء فروع المنظمة بالخارج النداء للأزهريين في مختلف انحاء العالم لتنفيذ توصيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، في حشد الهمم ونشر الفكر الوسطي المعتدل، وقاموا ببث رسائل، تضمنت تفنيد الأفكار المتطرفة وحث الشباب على التمسك بالوسطية والاعتدال منها؛ الغلو، العمليات الانتحارية، مفهوم المواطنة، الخلافة، الجهاد.


وشهدت الفروع المختلفة التعاطي مع الحملة بعرض المنشورات باللغات المختلفة، منها: العربية، الإنجليزية، الهوسا، الفولانية، الأردية، البغالية.


ولم تكتف الحملة بتوجيه الكلمات والشعارات، بل تضمنت فعاليات في المساجد والمدارس والجامعات لعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات لتوعية الشباب من مخاطر الإرهاب وتنمية روح المواطنة.

9bc24958-f510-4eb5-97be-249c4eb0eb64
9bc24958-f510-4eb5-97be-249c4eb0eb64
13a8b65d-916d-40b9-ac0f-65b2d9428272
13a8b65d-916d-40b9-ac0f-65b2d9428272
9161e46a-f8c2-4a10-b89d-a4c63978fec6
9161e46a-f8c2-4a10-b89d-a4c63978fec6
a100b84a-a8e8-4840-b9fe-82eb746eb934
a100b84a-a8e8-4840-b9fe-82eb746eb934
ac7dd1f9-ca10-405f-9240-9f478df6cee5
ac7dd1f9-ca10-405f-9240-9f478df6cee5
d2ef7e25-86ef-4b0d-8545-c927baaabaaf
d2ef7e25-86ef-4b0d-8545-c927baaabaaf
e70de21b-0e82-4904-8913-1e44cc0da3c9
e70de21b-0e82-4904-8913-1e44cc0da3c9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل ملكة إسبانيا ..صور

كأس العالم 2022 .. ميسي ثالثا ومفاجأة فى صدارة الهدافين المرشحين

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. قرارات بشأن الأرز وكأس العالم والكنائس |انفوجراف

شرك أكبر مخرج عن الملة.. خطيب المسجد النبوي يحذر من الاعتقاد بعلم التأثير

على حساب الزمالك.. "سلة الأهلي" تتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

خطيب المسجد النبوي: علماء الشريعة أجمعوا على تحريم التنبؤ بالمستقبل والسماع له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقصة تيك توك تحرم طالبة من ممارسة حياتها | تحذير علني عاجل

إحداهن تخطى الـ400 ألف جنيه.. أسعار خرافية لفساتين النجمات في مهرجان القاهرة| شاهد

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان قصير

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

فيديو

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

نتيجة تحاليل 6 مواد مخدرة لـ شيرين عبد الوهاب في المستشفى.. فيديوجراف

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ