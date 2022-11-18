ضد التطرف .. حملة إلكترونية لـ منظمة خريجي الأزهر

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حملة إلكترونية تحت عنوان "أزهريون ضد التطرف".

وجاءت الحملة الإلكترونية، انطلاقًا من رؤية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الدين، لتعبر الحملة قارات العالم معلنة مواصلة استراتيجية خريجي الأزهر حول العالم في مواجهة الفكر المتطرف عبر الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع في مشارق الأرض ومغاربها، في مختلف فروعها، إندونيسيا، الهند، بنجلاديش، ليبيا، الصومال، السودان، الكاميرون، نيجيريا، تشاد، أفريقيا الوسطى، مالي.



من جهة أخرى تزينت صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأخضر - شعار الحملة - بعدما أعلن خريجو الأزهر وغيرهم من رجال الدين والدعوة من مختلف الجنسيات انضمامهم للحملة.



من ناحيتهم وجه رؤساء فروع المنظمة بالخارج النداء للأزهريين في مختلف انحاء العالم لتنفيذ توصيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، في حشد الهمم ونشر الفكر الوسطي المعتدل، وقاموا ببث رسائل، تضمنت تفنيد الأفكار المتطرفة وحث الشباب على التمسك بالوسطية والاعتدال منها؛ الغلو، العمليات الانتحارية، مفهوم المواطنة، الخلافة، الجهاد.



وشهدت الفروع المختلفة التعاطي مع الحملة بعرض المنشورات باللغات المختلفة، منها: العربية، الإنجليزية، الهوسا، الفولانية، الأردية، البغالية.



ولم تكتف الحملة بتوجيه الكلمات والشعارات، بل تضمنت فعاليات في المساجد والمدارس والجامعات لعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات لتوعية الشباب من مخاطر الإرهاب وتنمية روح المواطنة.

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