هولندا تعترض على رد روسيا بشأن المحاكمة المتعلقة بإسقاط الطائرة الماليزية 2014

قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها استدعت السفير الروسي في هولندا بشأن ما وصفته برد موسكو 'الحقير تماما' على الحكم الصادر في المحاكمة المتعلقة بإسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014.

وكانت روسيا اعلنت الخميس، إن قرار المحكمة الهولندية بإدانة اثنين من عملاء المخابرات الروسية السابقين وزعيم انفصالي أوكراني بتهمة إسقاط الطائرة الماليزية “أهمل الحياد” حيث قُتل جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 298 شخصًا.

وقال وزير الخارجية الهولندي وبكا هوكسترا، لصحيفة "أل.دي" إن تصريحات روسيا ، التي غزت أوكرانيا قبل تسعة أشهر ، 'حقيرة تمامًا' وبعيدة تمامًا عن الواقع.

تم إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 ، تزامنا مع احتدام القتال بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية ، نذير الصراع هذا العام.

وقالت المحكمة في حكمها إنه لا يوجد شك في أن الطائرة أُسقطت بواسطة نظام صاروخي روسي ، وأن لروسيا 'سيطرة شاملة' على القوات الانفصالية في المنطقة منذ منتصف مايو 2014.