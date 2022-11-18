أزهرى: الإنسان يولد على الفطرة الصالحة

قال الدكتور أحمد الدسوقي، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان يولد على الفطرة الصالحة التي لا تشوبها شيء، ولكن البيئة المحيطة بالإنسان تدنس فطرته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها السيئة، والصحبة الغير صالحة من أخطر الأشياء التي تهدد الفطرة.



شرح أحمد دسوقي خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الحديث النبوي: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»، مشيرًا إلى أن المقصود بـ«المضغة» هنا القلب.



أوضح أحم دسوقي، أن التعاملات المالية تكشف فطرة القلب الصالحة أو الفاسدة، بالإضافة إلى الغربة والسفر يكشفان معدن الإنسان.

مواقع التواصل الاجتماعي



وتابع: أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة للتعبير عن المظاهر ولا تكون معيار ثقة يأخذ به، فهناك العديد من الأشخاص على المواقع الافتراضية ترى فيهم الصلاح ولكن عند التعامل معهم تجد فيهم غير ذلك.

وأشار العالم الأزهري إلى أن الفترة الحالية كثر فيها دين المظاهر، وقلت مظاهر الدين.