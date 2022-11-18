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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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9.7 مليون فدان .. الزراعة : زيادة إنتاجية الأراضي 18 إردبا للفدان

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ،إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة فى قطاع الزراعة والوصول للمساحات المنزرعة لأكثر من 9.7 مليون فدان بالإضافة لمشروعات أخرى بأكثر من 5 ملايين فدان بمشروعات استصلاح أراضٍ يتم تنفيذها بإجمالي مليون ونصف فدان بالريف المصري الجديد  وإجمالى 2.2 فى الدلتا الجديدة ، و 1.1 مليون فدان فى توشكي و500 ألف فدان فى سيناء بهدف تأمين الغذاء للمواطنين.

وأضاف " القرش "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc  ، أن المشروعات الزراعية ساهمت فى توافر أنواع عديدة من المحاصيل الزراعية نظرا لتغير وتطور انتاجية الأراضى  الزراعية القديمة  وزيادة انتاجيتها ووصولها 18 إردبا للفدان وفقا للإحصائيات الصادرة قطاع الشئون الاقتصادية.

وتابع أن الدولة تقوم أيضا بضخ مشروعات لتطوير الزراعة ، أساليب الرى الحقلى بمئات المليارات هدفها شعور الفلاح بدخل أكبر وتأمين الغذاء للمواطن  ، بالاضافة لضخ مشروعات لتطوير انتاجية الأراضى واستنباط أنواع جديدة من التقاوى تواجه التغيرات المناخية لتلبية احتياجات المواطنين .

 

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