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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم المنيا في دوري الطائرة

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره المنيا بنتيجة ٣/٠ في المباراة التي جمعتهما على صالة جامعة المنيا، ضمن مواجهات بطولة دوري المرتبط.

ونجح فريق “طائرة الزمالك” في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وتحقيق الفوز على المنيا بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
٢٥/١٢ – ٢٥/١٤ – ٢٥/١٤.
ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.
ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

الزمالك مرتضى منصور دوري الطائرة دوري المرتبط احمد مرتضي منصور

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