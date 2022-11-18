علي شرى : قررت أقدم فيلمًا عن سد مروى في السودان

كشف المخرج على شرى صاحب فيلم السد والذى يعرض ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى أن أثناء زيارته للسودان وتحديدا منطقة سد مروى والذى يعد من أكثر السدود المضرة للبيئة.

وأضاف على شرى : قررت بعد رؤيتي للسد أن أقدم فيلما عنه وعن معاناة العمال هناك ولذلك لتقيت بعدد من العمال واستعنت بهم وخاصة ماهر الذى يعد أحد أبطال الفيلم الرئيسيين.



تسبب مباراة مصر وبلجيكا في خطف الاضواء من مهرجان القاهرة السينمائي حيث حرص عدد من الحضور على التواجد لمشاهدة المباراة، وتشجيع محمد صلاح.

وعلى جانب آخر عرض اليوم فيلم "إيو"، للمرة الثالثة ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

تدور أحداث فيلم إيو لـ جيرزي سكوليموفسكي، إنتاج بولندا، والحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان 2022، حول حمار رمادي اللون، تنضح عيناه بالحزن، وخلال حياته يقابل الصالحين والطالحين من البشر، ويختبر الشعور بالبهجة والألم، ويتعايش مع ما تجلبه عجلة الأقدار.

يذكر ان فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي الذي يضم 135 مشروعًا أصليًا واعدًا من جميع أنحاء العالم العربي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.



وعرض اليوم 5 أفلام ضمن الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، بحضور ليندا بلخيرية مديرة الملتقى.