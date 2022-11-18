انتهاء تذاكر العرض الثالث للفيلم المصري "19 ب" في القاهرة السينمائي

انتهت تذاكر فيلم 19 ب ورفع شعار كامل العدد في عرضه الثالث المقام غدا السبت بسينما الزمالك.

قدم المخرج أحمد عبد الله شكرا للمنتج محمد حفظي الذي شجعه على تقديم فيلم ١٩ ب منذ اللحظة الأولى لفكرته.

وأكد أحمد عبد الله على أن جميع فريق فيلمه ساعدوه على تحقيق فكرته، وذلك في الندوة التي أعقبت عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشكر مخرج ١٩ ب،. الفنانة ناهد السباعي على مشاركتها في العمل وعبر عن امنيته المطولة للعمل معها منذ سنوات .



وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم حضور عدد كبير من النجوم لمشاهدة فيلم "١٩ ب" الذي يعرض لأول مرة بحضور أبطاله سيد رجب وناهد السباعي والمخرج أحمد عبد الله والمنتج محمد حفظي.

تألق على الريد كاربت عدد كبير من النجوم والنجمات منهم هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، وتامر حبيب وغيرهم.



يعرض اليوم فيلم "19 ب" المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة عالميًا.