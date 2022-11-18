مهرجان القاهرة| رقصة إنجي المقدم.. فستان ميريهان حسين.. ماذا حدث قبل عرض فيلم 19 ب؟

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شهدت السجادة الحمراء لفيلم ١٩ ب العديد من الأحداث ؛ والتي خطف الأنظار خلاله هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح.



وشهدت السجادة الحمراء لفيلم ١٩ ب ؛ رقص من الفنانة انجي المقدم والتي خطفت الأنظار بجمالها وخفة دمها .

فيما ظهرت الفنان ناهد السباعي باطلالة مختلفة ؛ وظهرت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة مثيرة .

فيما كان الظهور الأبرز وسط الكابلز المتواجدين ؛ هو ظهور الفنانة هنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح.

https://youtube.com/shorts/7NCstFWRhrk?feature=share

فيلم ١٩ ب:

أكد المنتج محمد حفظي أن فيلم 19 ب لم يتحدد موعد عرضه في السينما بعد، حيث من المقرر أن يشارك في عدد من المهرجانات، بعدما تم عرضه لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال محمد حفظي خلال الندوة التي أقيمت علي هامش عرض الفيلم في المسابقة الرسمية، إن العمل سيعرض في السينما، ثم سيعرض علي إحدى المنصات.

وعن أزمة التذاكر التي نشبت بعد تردد اقاويل ان الشركة المنتجة حصلت علي معظم المقاعد، قال محمد حفظي، إن مشكلة التذاكر في الفيلم المصري قائمة من زمان داخل مهرجان القاهرة السينمائي، وخلال فترة رئاستي لمهرجان القاهرة كان الفيلم المصري يحصل اكبر من المقاعد، لأن فريق العمل دائما ما يرغب في الحضور.

أبطال فيلم ١٩ ب:

ويشارك في بطولة "19 ب" كل من فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

أحمد عبد الله السيد هو مخرج ومونتير مصري، تخرّج من كلية التربية الموسيقية، ليعمل كمونتير في العديد من الأفلام المصرية مثل ورقة شفرة، آخر الدنيا، عين شمس، أخرج أول أفلامه المستقلة هليوبوليس عام 2009، ثم فيلم ميكروفون والذي اختاره مهرجان دبي السينمائي ضمن أفضل 100 فيلم عربي في التاريخ، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية وحصد أكثر من 20 جائزة دولية.



وفي 2013، أخرج أحمد عبد الله فيلم فرش وغطا، والذي حظي على عرضه العالمي الأول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ثم فيلم ديكور الذي أعاد من خلاله روح أفلام الأبيض والأسود إلى السينما العربية، ثم فيلم ليل خارجي الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي، بجانب 4 جوائز من المهرجان القومي للسينما.

كما شارك أحمد عبد الله السيد كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات مثل لندن السينمائي الدولي، مهرجان دبي السينمائي الدولي 2017، مهرجان قرطاج السينمائي 2012.