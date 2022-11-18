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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أيام .. مجموعة السبع تستعد لوضع سقف لسعر النفط الروسي

خلال أيام.. مجموعة
خلال أيام.. مجموعة السبع تستعد لوضع سقف لسعر النفط الروسي

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تنوي الإعلان في الـ23 من نوفمبر الجاري عن سقف سعر النفط الروسي الذي ستشتريه.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأربعاء المقبل، وحال تم تأييد الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه في نفس المساء.

ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن توقيت هذا الإعلان قد يتغير.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في وقت سابق إنه يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

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فيما أكدت مفوضية سياسات الطاقة بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيكمل إعداد التنظيمات اللازمة، لبدء تطبيق خطة مجموعة الدول السبع الكبرى بوضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي، بحلول الخامس من ديسمبر المقبل.

وحسب التقارير، سيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام اعتبارا من هذا التاريخ، كما سيحظر استيراد المنتجات النفطية الروسية الأخرى اعتبارا من الخامس من فبراير، لحرمان روسيا من عائدات الطاقة.

وبموجب القررار، سيتعين على موسكو التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، البحث عن مشترين في أسواق أخرى.

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