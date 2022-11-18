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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يرتفع مع تراجع الدولار وتوقعات الطلب تلقي بظلالها

صدى البلد

صعدت أسعار النفط مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأمريكية وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% لتصل إلى 90.45 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيراً عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.
              
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9% إلى 82.34 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع.

ودعم انخفاض طفيف للدولار أسعار النفط اليوم الجمعة نظراً لأن تراجع العملة الأميركية يجعل النفط أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وسادت مخاوف الركود هذا الأسبوع على الرغم من قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الأول وخفض مجموعة أوبك+ للإمدادات.

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