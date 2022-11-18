شوقى علام: محتكر السلع ملعون والإبلاغ عنه واجب ..فيديو

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن احتكار السلع حرام شرعا.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن محتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن الناس حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها.

وأكد مفتى الجمهورية أن محتكر السلع ملعون ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.

تعارض أدلة التسعير

وعن حكم التسعير و تعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه.

وأكد مفتى الجمهورية، ضرورة إبلاغ المواطنين عن أى تاجر قام احتكار السلع، بشرط أن تكون “نية المبلغ هى دفع الأمر المحرم، فدفعه واجب”.