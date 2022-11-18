عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقى علام: محتكر السلع ملعون والإبلاغ عنه واجب ..فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن احتكار السلع حرام شرعا.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن محتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن الناس حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها.

وأكد مفتى الجمهورية أن محتكر السلع ملعون ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.

 تعارض أدلة التسعير

وعن حكم التسعير و تعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه.

وأكد مفتى الجمهورية، ضرورة إبلاغ المواطنين عن أى تاجر قام احتكار السلع، بشرط أن تكون “نية المبلغ هى دفع الأمر المحرم، فدفعه واجب”.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية شوقي علام الاحتكار شوقي علام مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

كأس العالم 2022.. بيان مهم لـ قنوات beIN Sports قبل انطلاق المونديال

ترشيحاتنا

قابلها في الاستوديو.. ابنة هند رستم تكشف كواليس لقاء والديها قبل الزواج

قمة المناخ .. مقترح جديد من أمريكا وبريطانيا بشأن تمويل الخسائر والأضرار

بلينكين يغادر إلى قطر لتشجيع المنتخب الأمريكي ضد ويلز

مدرب بلجيكا: الخسارة فى ودية منتخب مصر درس كبير قبل المونديال

جمال علام يهنئ منتخب مصر ويعد بمكافأة الفوز أمام بلجيكا.. صور

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمِ نفسك من الأمراض.. إليك أفضل الأغذية لتقوية المناعة

يحمي من سرطان الثدي.. البيض البلدي أفضل من الأحمر والأبيض|لهذه الأسباب

فستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العلاقة الزوجية .. 8 نتائج مذهلة بـ شريحة أناناس واحدة

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ