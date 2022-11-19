هيثم شاكر: أغانى الدراما بتعيش أكتر وأقربها ليا "أنا كل ما أفكر"

قال الفنان هيثم شاكر ، إن أكثر الأغانى الأقرب لقلبه " لحقتينى ، كنت مداوينى " وحققوا نجاح كبير عند طرحهم بالاضافة إلى أغنية " أنا كل ما افكر " أغنية فيلم زى الهوى والتى كانت أول تجربة له فى طرح أغانى الأفلام .



وأضاف " شاكر " خلال استضافته ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أنه يفضل غنائه وطرحه لأغانى الأفلام لأن الدراما بدورها تعيش لفترة أطول عند الجمهور وعقب " المطرب الممثل يعيش فترة طويلة وبيتعلق فى ودانهم أكتر " .

وأشار إلى أن أغنية " كل ما أبطل أفكر فيك" كانت أول اغنية لفيلم يقوم بغنائها من ألحان رحيم وبمجرد طرحها لاقت نجاح كبير ويعتز بها كثيرا فى مشواره الفنى لافتا إلى أن تجربته فى التمثيل أضافت له الكثير .