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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: الأجانب يريدون الذهاب للريف لنقل التجربة المصرية.. تفاصيل

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، أن هناك حضور قوي، وفعاليات ضخمة لحياة كريمة، على هامش قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ.

 

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حياة كريمة: نعمل على نشر التوعية البيئية بالقرى لمواجهة التغيرات المناخية

وأضافت هند جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن مؤسسة حياة كريمة عملت على كافة حقوق الإنسان التي تحدثت عنها الأمم المتحدة في ظل أزمة المناخ. 

 

تواصلنا مع كافة الجنسيات


وتابعت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، أنه تم  التواصل مع كافة الجنسيات، وعرضنا عليهم تفاصيل مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن هناك الكثيرين من الأجانب يريدون الذهاب لريف مصر لنقل التجربة المصرية.

 

 

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