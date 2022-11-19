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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت حمراء .. نور اللبنانية تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها صورة جديدة  في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت اللبنانية نور بإطلالة جذابة مرتدية جمبسوت باللون الاحمر ، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها،  ونالت الصور إعجاب متابعيها.

بإطلالة خريفية.. اللبنانية نور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالأبيض.. نور اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

وأكدت الفنانة اللبنانية نور على مشاركتها فى موسم رمضان القادم بمسلسل ألف ليلة وليلة مع الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري.


وأضافت نور خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، أنها سعيدة جدا بالمشاركة فى المسلسل، خاصة وأن مؤلف العمل أنور عبد المغيث مقدم جميع الشخصيات بشكل مختلف ومفاجأة بالنسبة للفنان نفسه وللجمهور.

وتابعت اللبنانية نور أنها تصور حاليًأ مشاهد مسلسلها الثاني موضوع عائلي مع الفنان ماجد الكدواني والمخرج أحمد الجندي، مشيرة أنها صورت عدد كبير من مشاهدها استعدادا لعرضه خلال الفترة القادمة على أحد المنصات الرقمية المتخصصة فى عرض الأعمال الدرامية.

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي


يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلى" تم عرضه بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

نور تكشف سر عن دورها فى فيلم  من ٣٠ سنة

وكشفت الفنانة اللبنانية نور، عن تفاصيل «لأول مرة» بشأن فيلم «من 30 سنة»، الذي عرض في عام 2016، قائلة: «كنت هغرق أثناء تصوير أحد المشاهد ضمن أحداث العمل.

وقالت «نور» خلال لقائها ببرنامج «نجوم اف ام»: «كنت هغرق في التصوير، كنت بنصور في إنجلترا، المشهد بتاع العربية حصلت لي حادثة غرق، أنا من وقتها بقا عندي عقدة وبقيت بخاف من حاجات مكنتش بخاف منها».

وأضافت: «كنت تحت المياه في مشهد العربية، الفنانة ميرفت أمين كانت قاعدة أدام، وشريف منير مفروض جاي يخبط على باب العربية، علشان يفتحها وينقذنا من الغرق، وكنا عاملين زي حمام سباحة كبير، وكان في هواء بيضخ في المياه فبتنزل المياه، وأنتي داخل المياه، أي حاجة عايزين يرفعوا المياه ويوطوها بيقولوا لنا وكان في غطاسين».

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