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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من مهرجان القاهرة السينمائي.. هنادي مهنا تتألق برفقة زوجها

هنادي مهنا و أحمد
هنادي مهنا و أحمد خالد صالح

شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره صورة جديدة بصحبة زوجته عبر  حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت هنادي مهنا بإطلالة جذابة رومانسية برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح .

وعلق أحمد خالد صالح علي الصورة  قائلا : من العرض العالمي الأول لفيلم ١٩ب ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

هنادي مهنا تشارك الجمهور بإطلالة جديدة

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وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

 

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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