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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تشارك الجمهور بإطلالة جديدة

صدى البلد

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وتفاعل الجمهور مع هنادي مهنا ونالت الصورة على إعجابهم . 

 

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

هنادي مهنا ايتن عامر حنان سليمان اكرم حسني عمرو عبدالجليل

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