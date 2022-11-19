مخرج بعيداً عن النيل: عرض الفيلم لأول مرة بالقاهرة السينمائي بداية رائعة

أكد شريف القطشه مخرج فيلم “ بعيداً عن النيل ” أنه كان سعيد باختيار العمل للمشاركة فى الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي .

وتابع شريف القطشة : أن المشاركة فى مهرجان القاهرة يعد بداية رائعة لمشاركته فى المهرجانات الدولية .

وأضاف شريف القطشة : أن فكرة العمل جاءت عن شاهد فرقة النيل فى أسوان ، حيث جاءتهم رحلة سفر إلى أمريكا تستمر لمدة شهرين ، مما حمسه للسفر لاستكمال تصوير الفيلم معهم .

وتابع شريف القطشة حديثه قائلاً : ان احد اعضاء الفرقة بعد عرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي تلقى عروض تمثيل .

الفيلم الوثائقي“بعيداً عن النيل”للمخرج شريف القطشة ، عرض ضمن فعاليات اليوم لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44.

ويشارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية و قد تم عرضا عالميا أول مرة فى مهرجان القاهرة السينمائي ، وبلغت مدته مدته 99 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حيث يلجأ 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد لاختبار.