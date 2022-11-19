عواصف ثلجية تضرب شمال ولاية نيويورك الأمريكية .. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ عواصف ثلجية تجتاح شمال ولاية نيويورك الأمريكية.



وغطت ثلوج كثيفة الطرقات والمنازل شمال ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة فورت إيري الكندية (أونتاريو)، في وقت توقعت مكاتب الرصد الجوي تأثيرات تتراوح حدتها من كبيرة إلى شديدة، ابتداء من بلوغ سماكة الثلوج المتساقطة أربعة أقدام خلال الأيام المقبلة في المنطقة.



وقد أعلنت حاكمة نيويورك كاتي هوشول حالة الطوارئ في أجزاء من غرب نيويورك، مع اقتراب عاصفة خطيرة من المنطقة، حيث يمكن أن تغطي مساحات بالثلوج على ارتفاع أقدام عدة.

وتشمل حالة الطوارئ 11 مقاطعة على الأطراف الشرقية لبحيرة إيريه وبحيرة أونتاريو، وحظرت السلطات جولان العربات التجارية على الطريق السريعة 90 في فورت إيريه ، بينما أغلقت المدارس أبوابها في بوفالو وعبر مقاطعة إيريه.