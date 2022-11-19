عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية وشادي حسين..عشاء يجمع لاعبي الأهلي.. شاهد

صدى البلد

نشر اللاعب عمرو السولية لاعب النادي الاهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

 

وظهر السولية في الصورة برفقة عدد من لاعبي الأهلى ، منهم رامى ربيعة و ديانج و شادي حسين و ياسر ابراهيم و محمد شريف و حسين الشحات.

 

وفي سياق متصل أنهت إدارة الأهلي كافة الأمور الخاصة بخمس مفاجآت لجماهير وأعضاء النادي للإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري .


وعاد إلى القاهرة محمود الخطيب رئيس النادي بعد رحلة علاجية في باريس استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر، و كان في استقباله بمطار القاهرة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي، وأسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على خدمات نجم الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير

ترشيحاتنا

تحديد السعر النهائي لبيع نادي ليفربول

عند تشييع الجنازة.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال يقع فيها كثيرون

رغم رفض روسيا.. منظمة ضبط الوقت العالمي تعلن إلغاء "الثواني الكبيسة"

تجربة المشروعات الكبرى والعاصمة الإدارية مطلوبة في إندونيسيا.. مصر تنقل خبرتها للعالم

نقلة حضارية على أرض الجيزة| تفاصيل مشروع تطوير ترعة المريوطية

شلل تام .. أوكرانيا تعيش أقسى شتاء بدون كهرباء بسبب الصواريخ الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء| ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ولادة ماعز بوجه إنسان في الهند |فيديو

سقط في وادي خلال رحلة .. ساعة آبل تنقذ شاب من الموت

عروس تتحدى زوجها برفع الأثقال في الفرح.. ورد فعل المعازيم مفاجئ

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ