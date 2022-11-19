السولية وشادي حسين..عشاء يجمع لاعبي الأهلي.. شاهد

نشر اللاعب عمرو السولية لاعب النادي الاهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهر السولية في الصورة برفقة عدد من لاعبي الأهلى ، منهم رامى ربيعة و ديانج و شادي حسين و ياسر ابراهيم و محمد شريف و حسين الشحات.

وفي سياق متصل أنهت إدارة الأهلي كافة الأمور الخاصة بخمس مفاجآت لجماهير وأعضاء النادي للإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري .



وعاد إلى القاهرة محمود الخطيب رئيس النادي بعد رحلة علاجية في باريس استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر، و كان في استقباله بمطار القاهرة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي، وأسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي.