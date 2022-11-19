عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بالإسكندرية تنظم ندوة حول معايير العمل اللائق والمساواة بين الجنسين

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، ندوة  حول مجالات واختصاصات القوى العاملة  تحت عنوان: "معايير العمل اللائق ودور و"حدة المساواة" في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية"، وذلك  بشركة جيد اباريل بمنطقة برج العرب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية القوى العاملة بالإسكندرية  ، أن الندوة  تأتي في إطار   دور القوى العاملة في القضاء علي التمييز في عالم العمل، وأهمية معايير العمل اللائق،وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت عدة  محاضرات بشأن دور وحدة المساواة بين الجنسين طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل لوزارة القوى العاملة، وعرض  مدونة السلوك  لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل وعدم التمييز في بيئة العمل،وكذلك ومحاضرة عن أهمية دور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والمخاطر التى يتعرض لها العاملين وكيفية التصدى لها، فضلا عن محاضرة حول  دور التفتيش على المنشآت وخاصة توضيح دور المديرية في مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال وكيفية استخدامهم في العمل بعيدا عن الاعمال المحظورة، والمواد الخاصة بتشغيل النساء  طبقا لقانون العمل و بعض القرارات الوزارية المعدلة الخاصة بهذا الشأن.

ألقى المحاضرات احمد فتحى مدير منطقه برج العرب، والمهندس حسن صديق مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والكميائية زينب عبد الرحمن، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش برج العرب،  ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل وعلاقات العمل، ومارى ونيس مفتشة بالمكتب.

IMG-20221119-WA0034
IMG-20221119-WA0034
IMG-20221119-WA0031
IMG-20221119-WA0031
IMG-20221119-WA0032
IMG-20221119-WA0032
IMG-20221119-WA0033
IMG-20221119-WA0033
IMG-20221119-WA0029
IMG-20221119-WA0029
IMG-20221119-WA0030
IMG-20221119-WA0030
IMG-20221119-WA0027
IMG-20221119-WA0027
IMG-20221119-WA0028
IMG-20221119-WA0028
IMG-20221119-WA0025
IMG-20221119-WA0025
IMG-20221119-WA0026
IMG-20221119-WA0026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

أرز ولحوم بأسعار مخفضة 60%.. منافذ التموين والداخلية تخفف العبء عن المواطنين

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

ترشيحاتنا

زبيبة والملك.. صدام حسين يثير الجدل في العراق

وزير الخارجية : هناك رغبة عارمة للوصول إلى اتفاق مناخي عادل

عقب الفوز أمام بلجيكا.. موعد مباراة المنتخب أمام ملاوي في تصفيات أمم إفريقيا

نصيحة في التعامل مع الزوج العاصي .. دار الإفتاء تكشف

منها ميزة تحمى حسابك.. 7 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب

لماذا صلاة الظهر أربع ركعات ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. بشرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة في دبي| شاهد

رقم خرافي .. سعر فستان إليسا في حفلها بالشيخ زايد

بملابس سوداء| ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ولادة ماعز بوجه إنسان في الهند |فيديو

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ