القوى العاملة بالإسكندرية تنظم ندوة حول معايير العمل اللائق والمساواة بين الجنسين

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، ندوة حول مجالات واختصاصات القوى العاملة تحت عنوان: "معايير العمل اللائق ودور و"حدة المساواة" في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية"، وذلك بشركة جيد اباريل بمنطقة برج العرب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، أن الندوة تأتي في إطار دور القوى العاملة في القضاء علي التمييز في عالم العمل، وأهمية معايير العمل اللائق،وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت عدة محاضرات بشأن دور وحدة المساواة بين الجنسين طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل لوزارة القوى العاملة، وعرض مدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل وعدم التمييز في بيئة العمل،وكذلك ومحاضرة عن أهمية دور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والمخاطر التى يتعرض لها العاملين وكيفية التصدى لها، فضلا عن محاضرة حول دور التفتيش على المنشآت وخاصة توضيح دور المديرية في مكافحة اسوأ اشكال عمل الاطفال وكيفية استخدامهم في العمل بعيدا عن الاعمال المحظورة، والمواد الخاصة بتشغيل النساء طبقا لقانون العمل و بعض القرارات الوزارية المعدلة الخاصة بهذا الشأن.



ألقى المحاضرات احمد فتحى مدير منطقه برج العرب، والمهندس حسن صديق مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والكميائية زينب عبد الرحمن، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش برج العرب، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل وعلاقات العمل، ومارى ونيس مفتشة بالمكتب.

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