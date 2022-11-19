فيفا والأمم الأمتحدة يطلقان حملات اجتماعية خلال كأس العالم

مع إقتراب العد التنازلي لإنطلاق بطولة كأس العالم بقطر مساء غد، يركز الإتحاد الدولي لكرة القدم علي ضرورة الإستفادة القصوي من هذا الحدث الكبير والأهم في عالم الساحرة المستديرة علي مستوي العالم وبما يكون له شكل إيجابي علي المجتمع.

وسيقوم فيفا بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة بإطلاق عدد من الحملات خلال كأس العالم بغرض إرسال رسائل تهم تشجيع الصحة والوحدة وعدم التمييز للملايين من المشاهدين حول العالم عبر مختلف القنوات.



وتعتمد تلك الحملات علي التفاعل الذي تلقاه من مختلف الاتحادات الأعضاء، على غرار فيفا بهدف الإستفادة من قدرة كرة القدم على إحداث تغيير إيجابي حول العالم.



وسيتم إطلاق تلك الحملات بشكل متزامن من قبل الشركاء التابعين للأمم المتحدة بما في ذلك منظمة اليونيسكو وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالميةخلال مباريات المونديال من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التغطية والتأثير الجماهيري.



وستحظي تلك الحملات بدعم كبير خاصة مع حمل كباتن كل المنتخبات المشاركة لشارات خاصة خلال المباريات، بالإضافة إلى نشر نفس المحتوى على شاشات الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) حول الملاعب وعلى شاشات ضخمة وعلى الأعلام داخل الملاعب، علاوة على نشر تلك الرسائل على مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل التابعة للفيفا ولشركائه وغير ذلك من الأنشطة العامة.

وقال فيفا، إن الحملات التي سيتم إطلاقها خلال دور المجموعات هي كرة القدم توحد العامل، وأنقذوا الكوكب، واحموا الأطفال وشاركوات الطعام، وفي دور ال16 ستكون الحملة بعنوان كرة القدم من أجل المدارس، وفي دور الــ8 ستكون" لا للتمييز" وفي نصف النهائي " كن نشيطا وتحرك وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ومباراة النهائي تكون بعنوان "كرة القدم فرح، شغف، أمل، حب وسلام، كرة القدم توحد العالم".