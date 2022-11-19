حرب المليارات.. القيمة التسويقية لمنتخبات كأس العالم 2022

تنطلق غدا الأحد، بطولة كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة الافتتاحية، في تمام السادسة مساء، على ملعب البيت.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر القادم.

القيمة التسويقية لمنتخبات كأس العالم:

وتقدر القيمة التسويقية لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بنحو 12.33 مليار يورو، فقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويحتل منتخب إنجلترا الصدارة بـ 1.26 مليار يورو، ويحل البرازيل ثانيا بـ 1.14 مليار يورو، وفرنسا ثالثا 1.03 مليار يورو، والبرتغال رابعا بـ 937 مليون يورو، وألمانيا خامسا بـ 885 مليون يورو.

ترتيب باقي المنتخبات من السادس حتى الأخير:

6- إسبانيا : 877 مليون يورو

7- الأرجنتين : 645 مليون يورو

8- هولندا : 587 مليون يوور

9- بجيكا: 563 مليون يورو

10- أوروجواي : 449 مليون يوور

11- كرواتيا : 377 مليون يورو

12- صربيا : 359 مليون يورو

13- الدنمارك : 359 مليون يورو

14- سويسرا: 281 مليون يورو

15- الولايات المتحدة الأمريكية: 277 مليون يورو

16- بولندا : 225 مليون يورو

17- المغرب: 241 مليون يورو

18- السنعال : 228 مليون يورو

19- غانا: 216 مليون يورو

20- كندا : 187 مليون يورو

21- المكسيك : 176 مليون يورو

22- كوريا الجنوبية : 164 مليون يورو

23- ويلز : 160 مليون يورو

24- الكاميرون : 155 مليون يورو

25- اليابان : 155 مليون يورو

26- الإكوادور: 146 مليون يورو

27- تونس : 62 مليون يورو

28- إيران : 59 مليون يورو

29- أستراليا: 38 مليون يورو

30- السعودية: 25 مليون يورو

31- كوستاريكا: 18 مليون يورو

32- قطر: 14 مليون يورو





مجموعات كأس العالم 2022:



المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.