عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب تناقش دور الصندوق السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل بحضور المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمناقشة القطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق السيادي، وأولوياتها، والجدوى الاقتصادية منها.

وتتابع اللجنة خلال الاجتماع دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.كما تشهد اللجنة مناقشة حجم ما حققه الصندوق بشأن جذب الاسـتثمارات.

و يشهد الاجتماع مناقشة دور الصندوق في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بالاضافة لمستهدفات الصندوق في مجال مشروعات البنية الأساسية و طبيعة وحجم تعاون الصندوق بشأن جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة.

كما يناقش الاجتماع ما حققه الصندوق بشأن استغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة.

على جانب آخر تشهد لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الثلاثاء المقبل عقد رابع جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) للمساهمة في رفع الوعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

و تشهد لجنة الصحة يوم الثلاثاء عقد جلسة استطلاع ومواجهة – استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب - لبحث ومناقشة موضوع تسوية حالة خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية.

تأتي هذه المناقشات في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ليلي أبو إسماعيل، والنائب محمود نجيب مشعل، والنائبة إحسان شوقي عبدالسلام، النائب أحمد البرلسى، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

الصندوق السيادى صندوق مصر السيادي اللجنة الاقتصادية مجلس النواب قضية الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

عاد لصناعة التريند.. تفاصيل صورة سيارة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

ترشيحاتنا

بنسبة 17.8 % من سكان العالم.. تعداد أفريقيا 1.421 مليار نسمة 2022

نجاح مصري مذهل.. المفاوضون يقتربون من الإتفاق على صندوق تعويضات المناخ

إجراء عاجل.. مدارس الهرم تحذر الطلاب من مشروب طاقة| يؤدي للوفاة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

مدبولي في تلال الفسطاط.. أسواق جامع عمرو على 6000 متر وتضم بحيرة صناعية

الظهور الأول لأسرة صيدلي حلوان أمام محكمة جنايات القاهرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي أحيانا إلى الوفاة.. تحذير من حلوى موجودة في كل بيت.. تفاصيل

بفستان لافت.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جرئ وملفت.. ميريهان حسين تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

مش المخلوي بس.. 6 فيروسات تهدد صحة الأطفال في الشتاء.. تعرف عليها

فيديو

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

الفرح تحول لصالة جيم.. تحدي رفع أثقال بين عروسين خلال حفل الزفاف

مفيش أمطار.. مفاجأة جديدة عن طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ