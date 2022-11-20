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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والدان بالدقهلية يستغيثان: انقذوا محمد.. مرض غريب أصاب شقيقاه وتوفيا.. وخايفين على الثالث

الاطفال
الاطفال

ما أقسى أن يعجز الأب والأم عن إنقاذ ابنيهما وهما يرحلان عن هذه الحياة؛ هكذا عانى والد ووالدة مروان وعلى واللذان رحلا بسبب مرض غامض لم يتوصل لأسبابه أحد. 


وانتابت حالة من  الحزن قرية تمامة التابعة  لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، عقب وفاة الطفل على  4 أعوام ، وذلك بعد وفاة شقيقه الأكبر مروان  منذ شهرين دون معرفة أسباب الوفاة والوصول لتشخيص طبى لحالته.

وأمام قبرهما انهمر والدهما فى البكاء لرحيلهما والخوف من فقد الثالث وهو محمد الشقيق الأكبر حيث ظل  يبحث فى المستشفيات والعيادات الخاصة لمعرفة تشخيص حالتى مروان  وعلى لكن باءت كل المحاولات بالفشل وتوفى الطفلان.

حيث قال والدهم "السيد" المرض المجهول أصاب أبنائى ويأتى فجأة وبدون مقدمات، حيث كان يلهو مروان فى الشارع ودخل المنزل وفوجئت والدته بتبول لا إرادى ونوم متواصل، وبعدها فقد التحكم نهائيًا فى جسده، وبدأت منطقة البطن فى الانتفاخ، واحتار الأطباء فى تشخيص حالته .
وأضاف: "أصيب شقيقه  محمد والبالغ من العمر 10 أعوام بنفس المرض، حيث يرقد محمد فى الفراش حتى الآن، دون الوصول لتشخيص لحالته .

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وأضافت والدتهم أنهم  احتاروا فى البحث عن طبيب خاص أو مستشفيات حكومية للوصول إلى تشخيص طبى، ووقف نزيف فقدان أبنائه، إلا أنهم  فوجئوا بوفاة "على" أيضا دون مقدمات،  ليلحق بأخيه مروان المتوفى منذ شهرين، ومازال محمد شقيقهم الأكبر والثالث يرقد فى الفراش دون الوصول لعلاج أو تشخيص طبى لحالته.


وماشدت الأم  الرئيس السيسى والمسئولين بسفر محمد للخارج وإنقاذه حتى لا يلحق بشقيقيه.

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