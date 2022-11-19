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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1072 متعافيا يشاركون في برامج تدريبية للتوعية الأسرية من تعاطي المخدرات

صدى البلد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برامج تدريبية للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات، واسطبل عنتر والمحروسة وحدائق أكتوبر، وبشاير الخير، وأيضا في بعض المحافظات الأخرى ضمن مشروع "مودة" التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعىُ  للحفاظ علي كيان الأسرة.

البرامج التدريبية 
شارك فى البرامج التدريبية لمشروع "مودة"، 1072 متعافي من الإدمان وأسرهم حيث تضمنت العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وذلك في إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان علي تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان.

مناقشات مع المتعافين 

كما يتم إجراء مناقشات مع المتعافين وأسرهم حول أهمية البرنامج التدريبي ومدى الاستفادة منه لتكوين أسرة مستقرة فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، حيث أن التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافين وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي برحلة الدعم النفسي والتأهيلي لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادي المتمثل في التدريب المهني وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين .

مكافحة وعلاج الادمان 

ويأتي هذه البرامج التدريبية في إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من الإدمان، بعد أن كشفت الدراسات عن العلاقة الوثيقة بين التفكك الأسرى وتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

كما تم تسليم المتعافين شهادات تفيد بمشاركتهم في البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية "مودة " الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وأيضا تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ برنامج "مودة".

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كان أجرى أبحاث علي الإناث المتعافيات من الإدمان، كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلي خلافات أسرية جسيمة و أن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدي المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي.

صندوق مكافحة علاج الإدمان التعاطى

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