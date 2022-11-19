في الممتاز ب.. كفر الشيخ يهزم المجد السكندري 2-0

واصل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني الجديد عبد الفتاح عبد الرازق، عروضه القوية، وحقق فوزاً مهماً على فريق المجد السكندري على ملعبه وجمهوره، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب» لكرة القدم.

أحرز هدفي كفر الشيخ، محمود عبد الله «بصلة» في الدقيقة 80 وموسى أولاري في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 10 نقاط، بينما يتجمد فريق المجد السكندري عند النقطة الثامنة.

وكان مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، أعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي يضم عبد الفتاح عبد الرازق، مديراً فنياً، وهشام سعيد، وطلحة راغب، وأحمد حسن، مدربين، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس المرمى، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.