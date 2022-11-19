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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الممتاز ب.. كفر الشيخ يهزم المجد السكندري 2-0

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

واصل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني الجديد عبد الفتاح عبد الرازق، عروضه القوية، وحقق فوزاً مهماً على فريق المجد السكندري على ملعبه وجمهوره، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب» لكرة القدم.

21 لاعباً في قائمة كفر الشيخ لمواجهة المجد السكندري بدوري المظاليم

كفر الشيخ يعلن تشكيل الجهاز الفني والطبي الجديد

أحرز هدفي كفر الشيخ، محمود عبد الله «بصلة» في الدقيقة 80 وموسى أولاري في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 10 نقاط، بينما يتجمد فريق المجد السكندري عند النقطة الثامنة.

وكان مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، أعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي يضم عبد الفتاح عبد الرازق، مديراً فنياً، وهشام سعيد، وطلحة راغب، وأحمد حسن، مدربين، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس المرمى، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.

كابتن عبد الفتاح عبد الرازق.. المدير الفني الجديد 
المدير الفني مجلس إدارة احرز هدف الدوري الممتاز كفر الشيخ دوري المظاليم الدوري الممتاز ب نادي كفر الشيخ

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