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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تلتقي قيادات حزب "الريادة" للنقاش حول قضايا الحوار الوطني

التنسيقية تلتقي قيادات
"التنسيقية" تلتقي قيادات حزب "الريادة"

التقى وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من قيادات وأعضاء حزب الريادة في مقر الحزب، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، للحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء، أهم الملفات المطروحة من حزب الريادة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص التنسيقية، على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

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