أنوشكا وطارق النهري في عزاء الموسيقار محمد سلطان بالحامدية الشاذلية| شاهد

حرص الفنانان محمد ثروت وأنوشكا، علي حضور عزاء الموسيقار محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية.
كما حضر الفنان طارق النهري، وقدموا واجب العزاء إلي أسرة الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان.
يذكر أنه ناشد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، فنانى وفنانات مصر حضور عزاء الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية خاصة من قدمهم واكتشفهم الراحل الكبير.
وجاءت هذه المناشدة عوضا عن ما تم فى الجنازة من عدم حضور الفنانين بالشكل الذى يليق بتكريم أحد رموز الفن والموسيقى المصرية والعربية وتكريما لرمز كبير بقيمة الراحل الكبير محمد سلطان.