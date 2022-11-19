خيري رمضان: مونديال قطر الحدث الأبرز عالميا وحزين على غياب ساديو ماني

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مونديال كأس العالم بقطر هو الحدث العالمي الأبرز، في ظل أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية إسلامية حدث بهذا الحجم، ورغم ذلك شهدنا هجومًا غربيًا على قطر، في حين خرجت بعض الأصوات للدعوة لعدم تسييس المونديال والاستمتاع بمباريات النسخة الحالية.

وعبر الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس، عن حزنه لغياب اللاعب ساديو ماني عن منتخب السنغال بسبب الإصابة، قائلا "كان نفسي أشوف هذا اللاعب الخلوق في المونديال، ومنذ قليل تم الإعلان عن إصابة كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا واحتمال غيابه عن مباراة فريقه الأولى بالمونديال".

وأعرب عن تمنياته بنجاح قطر في تنظيم النسخة الحالية من المونديال، لتكون واجهة مشرفة للدول العربية أمام العالم في القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية.