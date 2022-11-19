عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: مونديال قطر الحدث الأبرز عالميا وحزين على غياب ساديو ماني

خيري رمضان
خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مونديال كأس العالم بقطر هو الحدث العالمي الأبرز، في ظل أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية إسلامية حدث بهذا الحجم، ورغم ذلك شهدنا هجومًا غربيًا على قطر، في حين خرجت بعض الأصوات للدعوة لعدم تسييس المونديال والاستمتاع بمباريات النسخة الحالية.

وعبر الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس، عن حزنه لغياب اللاعب ساديو ماني عن منتخب السنغال بسبب الإصابة، قائلا "كان نفسي أشوف هذا اللاعب الخلوق في المونديال، ومنذ قليل تم الإعلان عن إصابة كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا واحتمال غيابه عن مباراة فريقه الأولى بالمونديال".

وأعرب  عن تمنياته بنجاح قطر في تنظيم النسخة الحالية من المونديال، لتكون واجهة مشرفة للدول العربية أمام العالم في القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الكحوليات ليست السبب.. هل أنزعج الغرب من نجاح العرب باستضافة كأس العالم

أحمد موسى: مفيش واحد في الإعلام القطري بيهاجم بلده .. فيديو

مظهر متحضر | رانيا ياسين تدافع عن المصلين بـ مهرجان القاهرة السينمائي

بدافع عن بلدي..أحمد موسى: مصر تقوم بإنشاء بنية تحتية لـ100 سنة مقبلة

بتنسى نفسها .. كمال أبو رية : الأصدقاء أكثر شفافية من الزوجة أحيانًا

التعليم تحسم الجدل حول إيقاف الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب الفيروس المخلوي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة دليفري عابرة للقارات.. أطول رحلة توصيل طعام في العالم

في اليوم العالمى للرجال .. 10 عادات تدمر الخصوبة يفعلونها يوميا

لتحسين صورة الإسلام.. وصول الداعية الكبير «ذاكر نايك» إلى مونديال قطر

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ