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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: مصر تستهدف زراعة 100 مليون شجرة لمضاعفة المساحة الخضراء

الديهي
الديهي

  قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مباردة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات،  خاصة الأشجار المثمرة مثل الزيتون والليمون أو بعض الاشجار الخشبية، وهذا يحقق الكثير من العوائد الاقتصادية.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن زراعة الـ100 ميون شجرة، وفقًا للمبادرة الرئاسية،  من شأنه أن يضاعف النصيب الحالي من المساحات الخضرا في مصر، والذي يقدر بـ1.2 متر للفرد الواحد، وهذه المساحة قليلة للغاية.


 وأضاف أن زراعة الاشجار من شأنه أن يحجز الادخنة والغبار، بما ينعكس ايجابيًا على الصحة العامة،  ويقلل 20% من الانبعاثات الكربونية في مصر ، لافتَا إلى أن الدولة تستهدف زراعة 10 مليون شجرة هذا العام ، و15 مليون شجرة لمدة 6 سنوات.


  وتابع أن هناك العديد من الجهات المشاركة في هذه المبادرة مثل وزارة التنمية لمحلية،  ووزارة البيئة، وهيئة المجتمعات العمرانية ، مضيفًا أن عدد الأشجار في العالم أجمع يقدر بـ3 ترليون شجرة وفقًا لأحد الدراسات العالمية،  وهذا يعني أن نصيب المواطن العالمي يقدر بـ375 شجرة ، إذا ما أخذنا في الاعتبار ان عدد سكان الأرض 8 مليارات نسمة.

نشأت الديهي هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الصحة العامة وزارة البيئة

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