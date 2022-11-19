أحمد كريمة : فوجئت بحملة أوروبية ضد ترشحي لجائزة نوبل

أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، تفاجئه بحملات دعائية سلبية من قبل مؤسسات وشخصيات أوروبية ضد ترشحه لنيل جائزة نوبل للسلام، قائلا: "لا أعرف الهيئات أو المؤسسات التي رشحتني للجائزة ولم أتواصل معها، وكل من تواصل معي هم إعلاميين عرب من مصر وألمانيا".

وأشار الشيخ كريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، إلى أنه لا يجيد لغات بخلاف اللغة العربية والقليل من الإنجليزية، موضحًا أنه له العديد من الجهود فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وعبر الشيخ أحمد كريمة، عن فخره حال ترشحه حقيقة للجائزة، قائلا: "يكفيني فخرًا الانتماء للدين الإسلامي وأفتخر وأعتز بثقافتي الأزهرية حتى النخاع، والترشح لنيل أي جوائز عالمية شرف لأي مصري، ومصر ولادة والوثوق في شخصية أزهرية للترشح لجائزة عالمية مصدر فخر".