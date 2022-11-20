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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتلقى التهاني والإشادة بنجاح تنظيم مؤتمر المناخ ويكرم القيادات التنفيذية

المحافظ يتلقي التهاني
المحافظ يتلقي التهاني

تلقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهائي بنجاح مؤتمر تغير المناخ، والإشادة بما تم تحقيقه في شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ ، وذلك من عدة جنسيات مختلفة خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية، سيرا على الأقدام بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، مساء اليوم، وسارعوا لالتقاط الصور التذكارية معه، بغرض نشرها علي صفحات التواصل الاجتماعي مشيدين بما رأوه بشرم الشيخ.

وفي نفس السياق اوضح المحافظ ان ما تم تحقيقه في شرم الشيخ لما يتجاوز مدة خمسة أشهر فقط، مضيفا ان ما حدث يعطي نموذجا للإرادة المصرية، والإخلاص والتفاني في العمل من كافة الجهات المشاركة.
كما قام المحافظ بتكريم الدكتور ايناس سمير نائبة المحافظ واللواء محمود عيسي مستشار المحافظ وأعضاء مكتبه  وإدارة العلاقات العامة والإعلام وعدد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ

رافق المحافظ اللواء رماح هاشم، القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

وكان اثني  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع عقده اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، علي جهود الجهاز التنفيذي، وجميع الجهات المشاركة في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والقيادات التنفيذية، ومستشاري المحافظ، ومديري المديريات والمعنيين.

اكد المحافظ ان هناك إشادات دولية من جميع الوفود حضور مؤتمر تغير المناخ لحسن التنظيم والإعداد والاستعداد الجيد للمؤتمر، مقدما الشكر والامتنان لكل من ساهم بظهور مصر عامة وشرم الشيخ خاصة بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم .

وواصل المحافظ تكريم القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة في مؤتمر تغير المناخ.

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اللواء خالد فودة محافظ يتلقى التهانى شرم الشيخ نجاح المناخ

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