نجاة رضيعة من الموت بأعجوبة بعد إلقائها من جسر نهري في البرازيل

نجت طفلة حديث الولادة بأعجوبة من الموت بعد إلقاءها من على جسر نهري وهي موضوع داخل حقيبة ظهر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل ، قال شهود عيان للشرطة العسكرية البرازيلية إنهم رأوا رجلاً يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل صباح يوم 17 نوفمبر .

قام اثنان من الصيادين تحت الجسر بإنقاذ الرضيع بعد أن رأوا الحقيبة وهي تصطدم بالنهر وسماع صرخات الطفلة.

قال أحد الصيادين ، بيدرو ، إن رفيقه `` أمسك بالقضيب والتقط الحقيبة وسلمه إلى صديقه ليجدوا طفل رضيعة بداخلها.

اتصل الرجلان على الفور بالشرطة العسكرية التي نقلت الطفلة إلى مستشفى ولادة قريب.

ولدت قبل ساعات من رميها

وبحسب ما ورد وُلدت الرضيعة قبل ساعات فقط قبل رميه من الجسر من قبل الشخص المجهول، حيث قطع الحبل السري للطفلة "بطريقة غير مهنية".

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الطفلة مستقرة وإنها لا تزال تحت الملاحظة في المستشفى.

ويعتبر الإجهاض غير قانوني في البرازيل، مع عقوبات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات مع بعض الاستثناءات